Ordu’nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar istikametine seyir halinde olan Necmi Ş.’nin (44) kullandığı 52 ACA 274 plakalı tır ile Akkkuş istikametine seyreden Samet Kocakoç yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, yolun virajlı ve sisli olması nedeniyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa (56) ve Güllü Kocakoç’un (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Abdurrahman Tonkal (8), Halime Tonkal (58) ve İsmail Kocakoç (32) ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye’deki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Necmi Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.