Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, son yıllarda artan destekler ile birlikte örtü altı yetiştiriciliğinin 2014 yılından bu yana yüzde 80 arttığını söyledi.

Ordu’da, son yıllarda yapılan çalışmalar ile örtü altı yetiştiriciliği gün geçtikçe gelişiyor. Son yıllarda verilen destekler ve uygulanan projeler ile 2014 yılında 182 dekar olan örtü altı alanı yüzde 80 artarak, 2023 yılında 328 dekara ulaştı.

“Fındığın yanında ek ürün yetiştirilmesi için üreticilerimizi teşvik ediyoruz”

Çaybaşı ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan Cemil Gümüş’ü ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Ordu’da tarım arazilerimizin yüzde 87’sinde fındık yetiştiriciliği yapılıyor. Geriye kalan alanlarda ise fındığın yanında ek gelir sağlamak amacıyla üreticilerimizi ikinci, hatta üçüncü ürün yetiştirmelerini teşvik ediyoruz. İlimizde kivi yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği ve seracılık konusunda üreticilerimizi destekliyor ve birçok proje uyguluyoruz. Bu noktada çok da güzel neticeler aldık. İlimizde kivi üretiminde, çilek üretiminde ve seracılıkta ciddi anlamda artışlar sağlandı" diye konuştu.

“Seracılık anlamında önemli projeler hayata geçirildi”

Son yıllarda seracılık alanında önemli projelerin hayat geçirildiğini vurgulayan Yılmaz, “İlimizde örtü altı sebze yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çok önemli projeler uyguluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın kaynaklarıyla ilimizde örtü altı sebze yetiştiriciliğini önemli oranda geliştirdik. Hatta 2023 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde ilimizde uyguladığımız ‘Ordu İlinde Seracılığın Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde 15 adet 240 metrekare yeni sera tesis ettik. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 2014 yılında 182 dekar olan örtü altı alanımız, yüzde 80 artarak bugün itibariyle 328 dekara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, il genelinde seracılığın gelişmesi adına çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.