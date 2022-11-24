Ordu’nun Ünye ilçesinde okul müdürünün hazırladığı organizasyonla 18 öğretmenin yakınları hazırladıkları video ile duygulandıran mesaj yayımladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde okul müdürünün hazırladığı organizasyonla 18 öğretmenin yakınları hazırladıkları video ile duygulandıran mesaj yayımladı.

Ünye Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aksu, okulda görev yapan 18 öğretmenin ailesi ile birlikte işbirliği yaparak videolu mesaj hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle farklı bir sürpriz hazırlamak isteyen Okul Müdürü Ali Aksu, 18 öğretmenin haberi olmadan ailelerine duygularını video ile anlatmalarını istedi. Herkesin destek verdiği 24 Kasım’a özel videolu mesaj sürprizinde 18 öğretmenin eşi, çocukları, babaları ve anneleri yayınladıkları mesajlarda duygulu anlar yaşadı.

“Her öğrencinin hayattaki en büyük şansı iyi bir öğretmene rast gelmesidir”

Eşinin büyük bir özveriyle mesleğini yaptığını söyleyen Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Abbas Güzel’in eşi, “Bu videoyu şu anda hastanede nöbete olduğum sırada gönderiyorum. Her öğrencinin hayattaki en büyük şansı iyi bir öğretmene rast gelmesidir. Hayatımda iz bırakan hala öğretmenlerim var. Buradan eşim başta olmak üzere her öğretmenimizin öğrencilerinde birer iz bırakmasını ve unutulmayacak öğretmenler arasına girmesini diliyorum. Sonuçta sizlerin yetiştirdiğiniz ise öğrencilerinizdir” dedi.

“Bu sürprizde emeği geçen ailelerimize teşekkür ediyorum”

18 öğretmenin aileleri birlikte iş birliği yaparak onlara videolu mesaj hazırlanmasına öncülük eden Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aksu ise “Kaç yaşımıza gelirsek gelelim öğretmenlerimizin kalbimizde yarattığı o sıcaklığın etkisi hiç kaybolmuyor. Çoğu zaman öğretmenlerimizin yaşamımızdaki rolünü kavramak için birazda büyümemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerde geçmişe doğru baktığımızda bu ülke için faydalı bireyler olmamızın en önemli nedeni öğretmenlerimiz olduğunu görüyoruz. Öğretmenlik anne şefkatinden sonraki ilk duraktır. Bu anlamda benimle birlikte iş birliği yapan ve değerli öğretmenlerimize bu güzel sürprizi hazırlamamda bana yardımcı olan tüm ailelerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.