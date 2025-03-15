Ordu’nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde oluşturdukları "zimem defteri" geleneği sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerinin veresiye defterindeki borçlarını kapatacak.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Fatih Yıldız’ın öncülüğünde, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin desteğiyle Ramazan ayı dolayısıyla unutulmaya yüz tutmuş zimem defteri geleneğini yeniden canlandırdı. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Okulda oluşturulan sandıkta toplanan bağışlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal ve marketlerdeki veresiye defterleri, kimse görmeden ve haberdar olmadan silinecek.

"Öğrencilerimize örnek olmayı hedefledik"

Ramazan ayı nedeniyle okullarında bulunan öğrencilerinin bu tür etkinliklere duyarlı olduğunu söyleyen Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yıldız, "Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden olan zimem defteri geleneğini okulumuzda yaşatmak istedik. Gerçekleştirilen bu etkinlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın onların haberleri olmadan bakkal, market gibi oluşan veresiye defterlerini vatandaşlarımızın haberi olmadan öğrencilerimizin destekleriyle silmek istiyoruz. Zaten bu gelenek bunu ifade ediyor. Osmanlı döneminde de böyle zenginler veya durumu yerinde olan insanlar kimse kimseyi görmeden Ramazan ayında özellikle bu şekilde bir yardımlaşma örneği gösteriyorlar. Herkes Allah rızası için bu işi yapıyor. Bizim öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de bu işe ön ayak oldular. İnşallah öğrencilerimize örnek olmayı başarmışızdır" dedi.

"Sadece Ramazan’a özel değil, karınca kararınca da destek oluyoruz"

Okul Müdürü Yıldız, "Benim gördüğüm arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin katılımları çok güzel. İnsanlarımız bu iyiliksever yönünü kaybetmiyorlar. İnşallah bizlerde buna bir nebze örnek olabildiysek ne mutlu. Bizim bu tarzdaki etkinliklerimiz ya da faaliyetlerimiz sadece Ramazan ayına has değil, daha önceki dönemlerde de öğretmenlerimizle her ayın maaş günü veya ek ders günü böyle bir çalışmalarımız da var. İhtiyaç sahibi haneler için taramalarımız yapılıyor ve gönüllü arkadaşlarımız karınca kararınca desteklerini sağlıyorlar" diye konuştu.