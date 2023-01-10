Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 52 M 9024 plakalı öğrenci servisi, yolda meydana gelene buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Köprü bariyerini yıkarak ırmak kenarına uçan minibüste bulunan 8 öğrenciden 4’ü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, minibüsün ırmağa devrilmeden durması ise muhtemel bir faciayı önledi.

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