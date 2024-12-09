Ordu’nun Korgan ilçesinde, okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Korgan ilçesinde, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Kenan Köklükaya ve Ramazan Kulak tarafından yapılan denetimlerde, araçların taşıma sırasında gereken tüm güvenlik önlemlerini alıp almadığı kontrol edildi, şoförlere taşıma sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Denetimlerde, araçların teknik yeterliliklerinin yanı sıra öğrencilerin güvenliği için gerekli olan ilk yardım malzemeleri ve acil durum ekipmanlarının bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.