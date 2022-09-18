Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen ve 40 ilden 100 aracın katılım sağladığı off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar derece elde etmek için zamanla yarışırken, kimi zaman ise kazalar meydana geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen ve 40 ilden 100 aracın katılım sağladığı off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmacılar derece elde etmek için zamanla yarışırken, kimi zaman ise kazalar meydana geldi.

Ordu’da gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye genelinde 40 ilden 60 kulüp 250 off-road tutkunu 100 araçla Ordu’da bir araya geldi. Belediye tarafından hazırlanan ve sürücüler için zorlu ve güzel bir hale getirilen, Melet Irmağı Havzası’nda gerçekleştirilen, sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda kimi zaman kazalar da meydana geldi.

“Ordulular ile tüm motor sporlarını paylaşacağız”

Yarışlara katılan ve sonrasında açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, “Motorlu sporlar faaliyeti olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destek ve himayelerinde çok güzel bir gün. Deneme sürüşüne katıldık oldukça heyecanlı. Bu heyecanı tüm Ordulularla tüm motor sporlarını sevenlerle paylaşacağız. İnşallah itfaiye ve sağlık ekiplerine iş düşürmeden sağlık, esenlik ve mutluluk içerisinde güzel anıların birikeceğiz güzel bir gün olsun. Tüm yarış severlere başarılar diliyorum. Off-road etkinliğimize 40 ilden 60 kulüp 100 araç gösteri yapacak” dedi.

“Parkur zorlu ve güzel”

Korgan Off-Road Kulübü Başkanı Davut Çimiç, parkurun zorlu ve güzel bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Dün akşam kamp yaptık şu ana kadar çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Kazasız belasız bir yarış gerçekleşmesini istiyoruz inşallah güzel bir şekilde dereceler alıp buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Bizim Korgan’da pistimiz doğal hiç kepçe sokmadan doğal pistte gösteri düzenliyoruz. Burada bayağı çalışma olmuş çalışmaların sonucunda da araçlar zorlu parkurda güzel bir şekilde ilerliyorlar. Off-roadın sonuçta doğası bu bizim için bu engeller sıkıntı değil daha kötü daha zor engeller ile karşılaşıyoruz doğada” ifadelerine yer verdi.

“Adrenalin ve heyecana devam”

Yarış esnasında takla atan aracından yara almadan kurtulan Gölköy Off-Road Kulübü Pilotu Aziz Günay, “Bu tarz devrilmeler için araçlarımız yeterince korunaklı. Kıyafetlerimiz, kasklarımız zaten bunlar için elverişli sonuna kadar. Biz bunlar için önlem alıyoruz bu tarz bir sorun olur diye araç içerisindeki pilot veya diğer yardımcı pilota bir zarar gelmesin diye araçlarımız korunaklı. Sorun olacağını düşünmüyorum ufak tefek sorunlar var onun haricinde bir sıkıntı yok. Bu bizim sporumuzun tuzu biberi adrenalin ve heyecana devam” diye konuştu.

Yarışmaların en genç sporcusu olarak engelleri aşan ve bitiş çizgisine ulaşan, Giresun’un Bulancak ilçesinden gelen 19 yaşındaki off-road pilotu Şeymanur Bulut, “Dördüncü yarışım ilk yarışımda ikincilik ile bitirdim, ikinci yarışımda da birincilik, üçüncü yarışımda yine ikincilik umarım şimdi de dereceye girmişizdir. Pist güzeldi yani iyiydi bence ben beğendim” şeklinde konuştu.

Yarışları izleyenlerden Ahmet Şahin, güzel ve eğlenceli bir parkurda renkli görüntülere şahit olduklarını ifade etti.

Öte yandan yarışlar gün boyunca devam edecek, günün sonunda ise ödül töreni gerçekleştirilecek.