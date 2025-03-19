Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Anne Üniversitesi Projesi’ kapsamında protokol imzalandı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler arasında imzalanan protokol ile Ordu’da yaşayan annelerin kendilerini tanımaları, potansiyellerinin farkına varmaları, aile içi iletişimlerini güçlendirmeleri ve sağlıklı yaşam davranışlarını kazanmalarına katkı sağlamak, ayrıca, stresle başa çıkabilme, sanatsal becerilerini geliştirme ve ebeveynlik becerilerini arttırma konularında eğitimler verilmesini öngörüyor.

"Ailenin korunması ve güçlendirilmesi temel vizyonumuzdur"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak belirlenmesinin ardından ODÜ ile imzaladıkları ‘Anne Üniversitesi Projesi’ protokolünün aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olduğunu kaydetti. Başkan Güler, "Bu protokol, ‘Ailenin korunması ve güçlendirilmesi’ vizyonu doğrultusunda hazırlanmış olup, 2025 yılı itibarıyla aileyi destekleyen programların daha da yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Bu sayede, Ordu’daki kadınlarımıza yönelik kapsamlı bir eğitim ve gelişim programı sunulmuş olacaktır. Ordu Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcıların bundan fayda sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

"Annelerin aile içi rolü güçlenecektir"

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıkları protokolün hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Protokolün amacı, Ordu’da yaşayan annelerin kendilerini tanımaları, potansiyellerinin farkına varmaları, aile içi iletişimlerini güçlendirmeleri ve sağlıklı yaşam davranışlarını kazanmalarına katkı sağlamaktır. Ayrıca, stresle başa çıkabilme, sanatsal becerilerini geliştirme ve ebeveynlik becerilerini arttırma konularında eğitimler verilecektir. Bu işbirliği, Ordu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin eş güdümünde, kadınlara yönelik olarak psikolojik, sosyal, kültürel ve sanatsal eğitimlerin yanı sıra, aile içindeki rollerini güçlendirecek ve ebeveynlik becerilerini geliştirecek programları kapsamaktadır. Proje sonunda katılımcılara eğitim durumlarını gösteren sertifikalar verilecektir" diye konuştu.