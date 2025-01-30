Ordu’nun Ünye ilçesinde, sağlık taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için muhtarlara yönelik sağlık bilgilendirme programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Ünye’de görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme ve tanıtım programı düzenlendi. Programda Sağlıklı Hayat Merkezi’nin (SHM) sunduğu sağlık hizmetleri birimleri ve bu birimlerin hangi hizmetleri sunduğu hakkında bilgiler verildi. Programda, sigaranın sağlığa zararları uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara yönelik karbonmonoksit ölçümü yapılarak, sigara içmenin vücutta oluşturduğu olumsuz etkiler somut bir şekilde gözlemlenmesi sağlandı. Uygulama ile muhtarların sigaranın zararları konusunda daha bilgili hale gelmesi sağlandı.

Programda, sağlık taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek için muhtarlara Gaitada Gizli Kan (GGK) kiti dağıtıldı. Bu kitler sayesinde muhtarlar, kendi sağlıklarını takip etmeleri ve olması muhtemel sağlık sorunlarını erken aşamada tespit etmeleri konusunda teşvik edildi.