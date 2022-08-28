Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Çamurlu Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Halil K. yönetimindeki 52 AR 694 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Hüseyin K. idaresindeki 55 ADG 670 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Hüseyin K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralı motosiklet sürücüsü ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.