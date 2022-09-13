Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle dolmuş minibüs içerisinde bulunan Hatice T. ile Muhammet Doğukan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Murat U. idaresindeki 52 M 5752 plakalı dolmuş minibüs, karşı yönden gelen Sinan K.’nin kullandığı 52 ADE 554 plakalı minibüsle çarpıştı.

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