Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, il genelindeki mezarlık ile şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıkılaştırdı.

Türkiye ortalamasının üzerinde mezarlık bulunan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesi mahalle muhtarları ile iş birliği içerisinde mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler, 19 ilçede ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak bayrama sayılı günler kala mezarlıkları hazır hale getiriyor.

55 kişilik ekip ile sahada olduklarını söyleyen Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, “19 ilçemizde 3 bin 650 mezarlığımızda toplam 10 bin dönüm arazide Kurban Bayramı öncesi temizliğe başlamıştık. Hava şartlarının el verdiği süre boyunca 55 kişilik ekibimiz ile mezarlıklarımızı bayrama yetiştirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Hatipli Mahalle Muhtarı Muharrem Alan, çalışmalardan dolayı teşekkür etti.