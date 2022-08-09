Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında ’su’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı.

Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında ’su’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı.

Olay, Fatsa ilçesi Saraytepe Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin toplanma alanında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasat sezonu için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen tarım işçileri arasında ‘su kullanma’ meselesi dolayısıyla çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz adı öğrenilemeyen kişiler, yanlarında bulunan tüfek ile ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği kişilerden Recep G., Ziynet B., Mehmet Berat B., Hacı G. ve Nazlı B. isimli kişiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne, Şahin H., Halil B., Ahmet A., Fırat H. ve Mustafa H. isimli işçiler Ünye Devlet Hastanesi’ne ve henüz adı öğrenilemeyen 2 kişi ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri olay yerinde önlemi aldı ve konuyla ilgili inceleme başlattı.