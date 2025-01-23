Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in küresel ısınmaya bağlı oluşabilecek kuraklık tehlikesine karşı ilçelerde hayata geçirdiği göletler turizmi de canlandırıyor. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı Gölköy Uluvahta Yaylası, gölet çalışmasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Ordu’da su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı, yörelere içme suyu sağlanması ve turizm amaçlı kullanılmak üzere yapılan göletlerden birisi olan Uluvahta Göleti, 21 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Bölgeye 17 bin metrekare göl yüzeyine sahip yeni bir alan kazandıran gölet, yaklaşık 33 bin metreküp su depoluyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenler için yeni bir cazibe noktası haline gelen alan, özellikle hafta sonu vatandaşlarla dolup taşan bir görünüme kavuştu.

İl genelinde 62 gölet inşa edildi

Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden itibaren Akkuş’ta 1, Altınordu’da 8, Aybastı’da 6, Çatalpınar’da 3, Gölköy’de 5, İkizce ’de 1, Kabataş’ta 5, Korgan’da 11, Mesudiye’de 19, Perşembe’de 2 olmak üzere 10 ilçede toplamda 61 gölet çalışması hayata geçirildi. Gölköy Uluvahta Yayla Göleti ile il genelinde yapılan gölet sayısı 62’ye ulaşmış oldu.

Vatandaşlar göletin yayla turizmini canlandırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.