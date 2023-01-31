Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle rıhtım sayısı ve derinliği arttırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek büyütülen Ünye Limanı, 1,5 aylık sürede düzenlenen 3 kruvaziyer seferiyle yaklaşık 2 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle rıhtım sayısı ve derinliği arttırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek büyütülen Ünye Limanı, 1,5 aylık sürede düzenlenen 3 kruvaziyer seferiyle yaklaşık 2 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

19 Aralık 2022 tarihinden bu yana 3 kruvaziyer gemisini ağırlayan Ünye Limanı, Ordu’nun dünyaya açılan kapısı oldu. Ünye’de feribot seferleri başlatmayı da hedefleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Nisan ayından itibaren gelen turistlerin ise Ordu’da 2 gün konaklayacağını ve şehrin güzelliklerini göreceğini söyledi. Başkan Güler ayrıca Ünye Limanında yapılan benzer çalışmaların Altınordu’da da hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Yaklaşık 2 bin turist geldi

Ordu’da ilki gerçekleşen kruvaziyer turizmi Ordu başta olmak üzere bölge genelinde büyük yankı uyandırdı. 19 Aralık 2022 tarihinden bugüne 3 kruvaziyer gemisi ile yaklaşık 2 bin turisti ağırlayan Ünye Limanı, Ordu’nun dünyaya açılan kapısı oldu.

Ordu’nun tarihi ve doğal mekanlarını da gezen turistler Yason, Hoynat ve Boztepe gibi birçok noktayı görme fırsatı yakaladı.

Gelen turistler artık 2 gün konaklayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Nisan ayından itibaren gelecek kruvaziyer gemilerin şehirde 2 gün konaklayacağını da söyledi.

Başkan Güler, “Nisan ayında başlayacak yeni seferlerle gelen turistler gece de kalacaklar. Hatta 2 gün kalma programları da var. Böylece sadece günü birlik değil aynı zamanda gece kalarak da kültürümüzü, turizmimizi ve misafirperverliğimizi görecekler. Dolayısıyla yeni bir sayfa açıyoruz. Güzel bir dönemin başlangıcı olacak” dedi.

Altınordu rıhtımı da uzatılacak

Başkan Güler’in girişimleriyle Altınordu’da da benzer çalışmalar yapılacak. Buna göre 90 metre olan mevcut iskele boyu 140 metre daha uzatılarak 230 metreye çıkarılacak. İskelenin en uç noktasında 7,5 metre olan su derinliği de 10 metreye çıkarılacak. Gümrük gibi çeşitli birimlerin de yer alacağı iskele ile kruvaziyer gemiler Altınordu rıhtımına da uğramadan geçmeyecek.