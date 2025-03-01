Ordu’nun Ünye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için yaptığı manevrayla markete daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mevlüt K. ve eşi Fatma K. ile Kübra K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.