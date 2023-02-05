Ordu’da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Ordu’da uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Antalya merkezli Isparta, Erzincan ve Ordu’da 31 Ocak tarihinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ordu’nun Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesinde belirlenen 32 şahıstan 30’u yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında bugün Ordu ve Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4’ü ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 2 şahsın ise aranmasına devam ediliyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından operasyon anının görüntülerini paylaşarak, “Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun riyasetinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ‘Kökünü Kurutma’ operasyonumuzu başarıyla gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.