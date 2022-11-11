Türkiye’de fındıktan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı illerinde ve Ordu’da hasat başladı. Ordu’da bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye’de fındıktan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı illerinde ve Ordu’da hasat başladı. Ordu’da bu yıl yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye’de Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler, bahçelere girerek kivi hasadına başladılar. Bu yıl yaklaşık 10 bin ton kivi üretimi beklenen Ordu’da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ve üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirttiler. Kendisine has aroması ve lezzetinin yanı sıra, uzun süreli depo ömrü ile tercih edilen Ordu kivisi bu yıl da yüzleri güldürürken, 90 gram ve üzeri 9 liradan satılacak.

“Rekolte geçen yıla göre fazla”

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivi aromasının şu anda yaklaşık 7 olduğunu söyledi. Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Uzunlar, “Bu sene 2022 yılı sezonu rekolte olarak geçen seneye göre daha fazla, kalitesi daha iyi. Yalnız üzücü bir olay var. Bu sene kivimiz beklediğimiz gibi para etmedi. Onun için artık seneye bir çözüm yolu bulmanın peşindeyiz. İnşallah o çözümü de bulursak üreticiler rahat eder diye düşünüyorum” dedi.

"Ordu ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkı sağlıyor"

Günlük bir insanın yaklaşık 1 ton kivi hasatı yapabildiğini kaydeden Uzunlar, “Sabah 8’de başlayıp akşam 4 buçuk gibi bitiriyoruz. Normalde bir insan 1 ton kivi toplar, yani fındık gibi değil. Burada da yaklaşık 13 kişi var. Bugün bizim bahçemiz Allah’ın izni ile biter. Komple toplanması bir hafta sürer, fındık gibi uzun sürmüyor. Ordu ekonomisine çok büyük katkısı var. 10 bin ton kivi olsa, 9 liradan versek 100 milyona yakın para yapıyor. Tabii bu sıcak para çalışan işçiler için de bir katma değer üretiyor, bizim için de öyle. Zaten bu kivilerin çoğu ihraç ürünü. İhraç olması nedeniyle ülke de kazanıyor, biz de kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplaması fındığa göre daha kolay, aroması lezzetli

Kivi hasadına katılan işçiler, fındığa göre toplamasının daha kolay olduğunu belirterek, hasadın eğlenceli geçtiğini söylediler. Kivinin aynı tarlada fındığa göre daha fazla mahsul verdiğini aktaran işçiler, Ordu kivisinin aroma olarak da oldukça lezzetli olduğunu dile getirdiler.