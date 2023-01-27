Ordu’da ocak ayının son günlerinde etkili olan sıcak hava nedeniyle karayemiş meyve verdi.

Ordu’da ocak ayının son günlerinde etkili olan sıcak hava nedeniyle karayemiş meyve verdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve sahil kesiminde kar yağışının görülmediği Ordu’da yalancı bahar yaşanıyor. Yalancı baharın etkisiyle doğanın dengesi bozulurken, bazı meyve ağaçları çiçek açtı, bazıları ise meyve verdi.

Altınordu ilçesinde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olduğu bilinen bir karayemiş ağacı da kış ayının ortasında çiçek açarak meyvelerini vermeye başladı. Mayıs ayında meyvesi olgunlaşan ve hasadı eylül ayına kadar devam eden karayemiş ağacındaki meyveleri görenler şaşırırken, vatandaşlar doğanın dengesinin bozulduğunu söylediler.