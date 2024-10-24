Ordu’nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan kereste yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A. idaresindeki kereste yüklü 52 LD 590 plakalı kamyon, Azerbaycan’a yük getirdiği öğrenilen ve ışıklarda durmaya çalışan 99-ZB-512 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Diğer taraftan yaşanan kaza sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sahil yolunda yoğunlaşan trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kereste yüklü kamyonun üzerindeki malzemeler iş makineleri yardımıyla diğer kamyonlara boşaltılırken, yoğunlaşan trafik ise yaklaşık 5 saatin ardından yeniden normale döndü.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.