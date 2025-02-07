Kış sezonunun başlamasıyla birlikte 19 ilçede çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, bir günde 726 mahallede 5 bin 416 kilometre yolu ulaşıma açarken, 88 hasta ve 62 cenazeye müdahale ederek yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçti.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 19 ilçede 324 araç ve iş makinesi 615 personelle karla mücadele çalışması için teyakkuzda bekleyen ekipler, başarılı çalışmalara imza attı. Hafta başından itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan ve çarşamba gününden itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı ekipler gece gündüz demeden vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gece-gündüz çalıştı.

Yoğun kar yağışı görülen ilçelerden Korgan’da kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yine Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru ve Ulubey’de kar kalınlığı 70-80 santimetreyi buldu. Ekip ve ekipmanlarını ilçelerin hizmetine sunarak karla mücadele çalışmalarında ekipler bir günde 5 bin 416 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir günde 88 hasta ve 62 cenazeye müdahale etti.