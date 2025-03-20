Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Ekipler bir gecede 2 bin 253 kilometre yolu ulaşıma açarken, 19 hasta ve 14 cenazeye müdahale edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası tedbirini alan Büyükşehir Belediyesi, kıyı kesimlerde sağanak yağmur, yüksek rakımlı ilçelerde ise karla mücadeleye yönelik önlemlerini aldı. Ekiplerini kar yağışının başladığı ilk andan itibaren seferber eden ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları gidermek adına çalışmalarını sürdürdü. Ortalama kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilde ekipler, bir günde 2 bin 253 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, 434 araç ve iş makinesi, 615 personelle karla mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Zorlu ve engebeli Ordu coğrafyasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarında hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veriyor. Ekipler bir günde 19 hasta ve 14 cenazeye müdahale etti.

Öte yandan turizme açılan yolları da açık tutmak için seferber olan ekipler, karın etkisine göre ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.