Ordu’da hafta başından itibaren başlayan ve ilçe merkezleri de dahil olmak üzere 19 ilçede etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı ilçelerin yanı sıra uzun yıllar sonra sahil bölgelerinde ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışına karşı da etkili mücadelesini sürdürüyor. 434 iş makinesi ve 615 personelle sahada yolları ulaşıma açmak için seferber olan ekipler, bir yandan da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirerek ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Kırsalda 2 metreye yaklaşan, ortalama kar kalınlığının ise 125 santimetreye ulaştığı Ordu’da ekipler dün geceden bu yana 6 bin 44 kilometre yolu ulaşıma açtı. Kar yağışının devam ettiği il genelinde ekipler, 47 hasta ve 12 cenazeye de müdahale etti.

Vatandaşları kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması konusunda uyaran ekipler, karla mücadele talepleri için belediyenin çağrı merkezi telefonlarını 7/24 arayabileceklerini belirtti.