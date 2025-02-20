Ordu Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19 ilçenin genelinde etkisini gösteren kar yağışına karşı tedbiri elden bırakmıyor.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını imarlı alanlara da taşıdı. Hafta başından itibaren yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan ve dün gece Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin sahil kesiminde de etkisini hissettiren kar yağışına karşı ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç ve iş makinesi sayısını artırarak çalışmalarını hızlandırdı.

Kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için kırsal ve imarlı alanlarda 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarla toplamda 4 bin 970 kilometre yolu ulaşıma açtı. Ortalama kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı Ordu’da önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 48 hasta ve 23 cenazeye müdahale etti.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları ise devam ediyor.