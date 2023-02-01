Ordu’nun Ünye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipelrinin mücadele çalışmaları başladı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipelrinin mücadele çalışmaları başladı.

İlçede 2023 yılının ilk kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. İlçenin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde Ünye Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı. Tekkiraz, Fatih, Yenikent ve Pelitliyatak Mahallesi’nde yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığına karşı iş makinaları ve kar küreme araçları çalışmalarını sürdürürken, ana yollarda ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı, ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.