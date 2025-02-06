Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 465 mahalle yolunun 342’sinin ulaşıma açıldığını, geriye kalan 123 mahalle yolunda ise Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ekiplerinin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının, Ordu’da bazı aksaklıklara neden olduğu belirtildi. İl genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, 6 Şubat 2025 Perşembe günü 12 ilçenin tamamında, 7 ilçede ise kısmen eğitime ara verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları sebebiyle enerji sağlanamayan mahalle sayısı 46, haberleşmenin sağlanamadığı mahalle sayısı ise 16 oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Aybastı ve Korgan ilçemizde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 55 santimetreye ulaştığı ilimizde kar nedeniyle kapanan 465 mahalle yolunun 342’si bugün itibariyle ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı durumda olan 123 mahalle yolunu açma çalışmaları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sürdürülüyor" denildi.