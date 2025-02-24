Ordu’da etkili olan kar yağışı sırasında, kendisinden bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki vatandaş ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Altınordu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınordu Osmaniye Mahallesi’nde evinde mahsur kalan Sudi Çelebi’ye ulaşmak için kar kalınlığının zaman zaman 2 metreyi geçtiği 12 kilometrelik yolda zamanla yarıştı.

Saatler süren çalışma sonrasında Sudi Çelebi’ye ulaşan ekipler, yaşlı vatandaşı sağlık kontrolünün ardından tekrar evine bıraktı.

Her türlü ihtiyacı karşılanan Sudi Çelebi’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.