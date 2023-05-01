Karadeniz Karaciğer Hastalıkları Sempozyumu Ordu’da gerçekleştirildi.

Medical Park Ordu Hastanesi’nin düzenlediği ”Karadeniz Karaciğer Hastalıkları Sempozyumu”, Karadeniz’in altın postu Yason Burnu’nda gerçekleştirildi. Karadeniz Bölgesi ve İstanbul genelinde, alanında başarılı isimlerin bir araya geldiği sempozyumda karaciğer hastalıkları ve karaciğer naklinde güncel gelişmeler konuşuldu.

Medical Park Ordu Hastanesi’nin düzenlediği sempozyumda açılış konuşmasını Medical Park Ordu Hastanesi Başhekimi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Göksal Şahin yaptı. Bilimsel programda kronik karaciğer hastalıkları ve yönetimi konusunda akademisyen hekimler sunumlarını gerçekleştirdi. Gastroenteroloji alanında ünlü isimlerin bir araya geldiği sempozyuma davetliler ile birlikte yaklaşık 50 kişi katıldı.

Karadeniz Karaciğer Hastalıkları sempozyumunu başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Bilimsel ve sosyal açısından oldukça verimli olan bu toplantıların bölgemizde daha sık yapılmasını diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program sonrası tekne turu ile Çamburnu, Mersin Limanı, Hoynat Adası misafirlere tanıtıldı. Katılımcıların çoğu bölgenin en nadide ve turistik köşelerinden Yason Burnu’na olan hayranlıklarını dile getirdi.