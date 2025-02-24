Ordu’da etkili olan kar yağışı, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 633 mahalle yolunun 620’si ulaşıma açılırken, 13 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, 19 ilçenin tamamında, 24 Şubat 2025 tarihinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları nedeniyle enerji sağlanamayan mahalle sayısı 28, sabit hat üzerinden haberleşme sağlanamayan mahalle sayısı ise 8 oldu.

Devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Akkuş ilçesinde 240, Kabadüz ilçesinde ise 190 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı Ordu’da, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 633 mahalle yolunun 620’si bugün saat 11.30 itibarıyla ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı durumda olan 13 mahalle yolunu açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sürdürülüyor. Karayolları ağında bulunan Korgan-Belalan, Kumru-Niksar, Gölköy-Mesudiye arasındaki yolları da ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 77. Şube Şefliği ve YEDAŞ Ordu İl Koordinatörlüğü’nden oluşan toplam 2 bin 53 personel ve bin 29 araç ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.