Ordu’da etkili olan kar yağışı, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 630 mahalle yolunun 533’ü ulaşıma açılırken, 97 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, 19 ilçenin tamamında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Elektrik ve haberleşme hizmetlerinde de kesintilere neden olan olumsuz hava şartları sebebiyle 46 trafo arızası meydana geldi ve 20 mahalleye enerji sağlanamadı. 3 mahallede ise haberleşmede aksama oldu.

Devam eden kar yağışı nedeniyle Akkuş ve Aybastı ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı Ordu’da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 630 mahalle yolunun 533’ü, ulaşıma açıldı, kapalı durumda olan 97 mahalle yolunu açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından sürdürülüyor. Karayolları ulaşım ağında ise kapalı yol bulunmuyor.

İl genelinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 77. Şube Şefliği ve YEDAŞ Ordu İl Koordinatörlüğü’nden oluşan toplam bin 970 personel ve bin 78 araç ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.