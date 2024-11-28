Tokat’tan Ordu istikametine geldiği esnada, Korgan ilçesi Çayırkent Yaylası’nda kardan kapanan yolda mahsur kalan vatandaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilde etkili olan ve kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek çalışmalarını sürdürüyor. Çalıştığı Tokat’tan Ordu’ya gelen Vedat Pala isimli vatandaş, Korgan ilçesi Çayırkent Yaylası’nda kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Mağduriyetini gidermek için Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne telefon ile ulaşan Vedat Pala yardım çağrısında bulundu.

İhbar doğrultusunda harekete Büyükşehir Belediyesi, olay yerine ekip ve ekipmanlarını yönlendirdi. Kısa süre içerisinde Vedat Pala’ya ulaşan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda yolu ulaşıma açtı.

Mahsur kaldığı yoldan kurtulan Vedat Pala Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Tokat’tan Ordu’ya gelirken yolda mağdur oldum, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Arkadaşlar kısa süre içerisinde gelerek bu soğukta yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun” dedi.