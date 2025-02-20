Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede motosiklet ve motokuryelerin 2 gün boyunca trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurarak, uyarılarda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre devam edeceği tahmin edilen yoğun kar yağışı nedeniyle olması muhtemel trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda aksamalara sebep olmamak için uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması, trafiğe çıkmak zorunda olan araçlarda mutlaka zincir, takoz, çeki halatı bulundurulması, karlı ve buzlu yollarda mutlaka zincir takılması, can ve mal güvenliği açısından sürücülerin trafikte yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığına dikkat çekildi.