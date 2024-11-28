Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 75 yaşındaki kadın, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Akkuş ilçesi Ortabölme Çömezli Yaylası’nda mahsur kalan 75 yaşındaki Meliha Çayır’ı, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen başarılı bir operasyonla kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Meliha Çayır’ın evinin verandasının üzerine biriken kar nedeniyle çatısının çöktüğü ve bu durumun kendisini evde mahsur bıraktığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve 1,5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen olay yerine ulaşmak için iş makineleri ve itfaiye araçlarıyla yola çıktı.

Kurtarma çalışmaları 5 saatten fazla sürdü

Yaklaşık 5 saat 15 dakika süren zorlu yol açma çalışmalarının ardından ekipler, Meliha Çayır’a ulaştı. Kurtarma süreci boyunca Çayır ile sürekli telefon irtibatı kuran ekipler, hem sağlık durumu hakkında bilgi aldı hem de moral desteği sağladı. Çayır, ekiplerin rehberliği ve desteği sayesinde sağ salim kurtarılarak güvenli bir şekilde evinden çıkarıldı. Ekipler, Meliha Çayır’ı sağlık kontrolünden geçirip durumu stabil hale getirdikten sonra kendisini damadı ve kardeşine teslim etti.

Zor hava şartlarına rağmen hızla organize olan ve titizlikle çalışan Ordu İtfaiyesi ekipleri, zamanla yarışan bu kurtarma operasyonuyla takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, benzer durumlarda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaktan çekinmemesi gerektiğini belirtti.