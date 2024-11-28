Ordu’nun Akkuş ilçesinde kar yağışının ardından kapanan mahalle grup yolları ulaşıma açılıyor.

İlde geçen hafta sonu başlayan ve yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı sonrası bazı noktalarda hayat olumsuz etkilendi. Akkuş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, yağışların etkili olmaya başladığı ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yollara müdahale ederek ulaşıma açtı, bu süreçte mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarıldı.

Akkuş ilçesinin Ceyhanlı Mahallesi’nde kar yağışının ardından ana arterlerde yapılan temizlik çalışmalarının ardından mahallelerin grup yollarında da çalışmalar başlatıldı. İş makineleri yardımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ardından yollar ulaşıma açıldı.