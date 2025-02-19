Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye çıkan vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkardı.

Ordu’da dün yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe, gece saatlerinden itibaren beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe’de vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı. İlin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

"Çok mutluyuz"

Lise öğrencisi Berat Türkmen, okulun ardından Boztepe’ye çıkarak eğlendiklerini belirterek, "Çok eğlendik ve poşetler ile kaydık. Beklenen kar Ordu’ya geldi, çok mutluyuz. Kardan adam yaptık ve kartopu savaşı yaptık, çok mutluyuz" dedi.

"Eğlenceli vakit geçirdik"

Kızı ile birlikte Boztepe’ye çıkan Tayfun Kartal, "Çocuk ile çıkıp eğlenmek için çıktık ve güzel oldu. Hava da güzel, akşam daha fazla kar bekleniyor, yine gelmeyi düşünüyoruz. Kardan adam yaptık, eğlenceli vakit geçirdik.

"Uzun süredir kar yağışını bekliyorduk"

Bir süredir kar yağışını adeta dört gözle beklediklerini belirten Dilara Çelik, "Uzun zamandan bu yana kar bekliyoruz. Merkeze yağmadığı için Boztepe’ye çıktık. Burası şuan masal diyarı gibi çok güzel, çok mutluyuz.

Seldanur Aydın da Boztepe’deki kar yağışının çok güzel olduğunu ve eğlenceli vakit geçirmek için teleferik ile Boztepe’ye çıktıklarını söyledi.

Edanur Özdemir ise günlerdir kar yağışını beklediklerini, bir süredir Boztepe’yi gözlemlediklerini ifade etti. Kar yağışının ardından Boztepe’ye çıktıklarını söyleyen Özdemir, teleferik ile tepeye çıkmanın ayrı bir keyif verdiğini kaydetti.

Öte yandan Ordu’nun orta ve yüksek kesimli noktalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor.