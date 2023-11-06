Ordu’nun Fatsa ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları çerçevesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelerek, kahverengi kokarca ve mücadele çalışmaları konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Son olarak Aslancami Mahallesi’nde düzenlenen program çerçevesinde üreticilere kahverengi kokarca ve mücadele hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, çalışmaları Fatsa Belediyesi ve Fatsa Ziraat Odası işbirliği yaptıklarını belirterek, "Fatsa olarak son 3 aydır büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapıyoruz. Kahverengi kokarcanın, gelecek yaz döneminde yapabileceği zararın boyutu göz önünde bulundurularak, bu mücadele kaçınılmazdı" ifadelerine yer verdi.