Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı. Bu esnada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’a konuşmak istediğini söyleyip odaya götürdü, kapıyı kilitledikten sonra ise 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce öldürüldü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce gerçekleşen olayda ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Komşuları, çığlık sesi duyduklarını, sonrasında Muhammer Gültaş’ın motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını, sonrasında ise yaralı kadını fark ettiklerini ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı.

Öte yandan çiftin aralarında anlaşmazlıklar olduğu, boşanma aşamalarında olduğu, her iki tarafından başkaları ile dost hayatı yaşadığı iddia edildi.

Güvenlik ekipleri Muhammet Gültaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.