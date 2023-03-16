Ordu’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve kaçak tütün mamullerine yönelik yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 157 gram skunk ve 146 adet extacy hap ele geçirildi.

Ekiplerin, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada ise Altınordu ilçesinde bir adreste yapılan aramada 400 adet içi doldurulmuş makaron, 7 bin 800 adet boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ile 10 kilogram kaçak tütün elde edildi.

Çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.