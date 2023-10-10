Ordu’da jandarma ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 335 bin 797 araç ve sürücüsü denetlendi, 2 bin 184 araç trafikten men edildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak-Eylül ayları arasında 247 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 568 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2023 yılının ilk 10 ayında, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde 335 bin 797 aracın kontrol edildiği ve bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 146 şahıs ile hacizli yakalamalı olarak aranan 116 araç yakalandı. Denetimlerde ayrıca, trafik kural ihlalinde bulunan 591 araç sürücüne hatalı sollamadan, bin 429 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 780 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, bin 132 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 699 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 294 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı, 2 bin 184 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 11 bin 241 araç kontrol edilirken, yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde servis taşımacılığı yapan 103 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan dron denetimlerinde toplamda 81 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından ayrıca trafikte farkındalık oluşturma adına 6 bin 995 sürücü, 22 bin 685 vatandaş ile 8 bin 380 öğrenciye trafik eğitimi verildiği belirtildi.