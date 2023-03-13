Ordu’nun Ünye ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıldönümü dolayısıyla, kutlama ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü gerçekleştirildi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı ve 12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yılı nedeniyle Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde program düzenlendi. Programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler sunulurken, öğrencilerin de gösteri sunumunda bulundu.

Programda konuşan Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsa Ünel, “Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’mızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve rahmetle anıyoruz. Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşı’mız milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir şaheserdir. İstiklal Marşı’nı sevmek, ülkemizi sevmektir, coşkuyla söylemek ülkemize sahip çıkmaktır, vakur bir şekilde okumak bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. İstiklal Marşı’nı anlayabilmek için, Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, okullar arası düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.