Ordu’da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Eskipazar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı mobilya ve demir atölyesinin bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Buzdolabından çıktığını düşünülen yangında yaralanan olmazken, iş yerindeki malzemeler hasar gördü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.