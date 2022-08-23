Olay erinde yapılan incelemenin ardından Akkaya’nın cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapımı sırasında kontrolden çıkan silindir şarampole devrildi. Kazada, Gölköy Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Özgür Akkaya, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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