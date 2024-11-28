Ordu’nun Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen kalıp ustası yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Sinan Sarıdirek (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek, inşaatın 4’üncü katından aşağı düştü. Sarıdirek’in yere düştüğünü gören iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ayağında kırık olduğu öğrenilen inşaat işçisi, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.