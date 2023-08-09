Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarıyla ilçelerin çehresi değişiyor. Son olarak 10 ilçe daha modern aydınlatmalarla donatılıyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçelerin cadde ve sokakları günün ihtiyaçlarına uygun modern ışıklarla donatıyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı öncülüğünde ilçe belediyelerinin de katkılarıyla Fatsa, Kabadüz, Çatalpınar, Korgan, Çamaş, Akkuş, Çaybaşı, İkizce, Ulubey ve Aybastı ilçelerinde aydınlatma çalışmaları hızla sürüyor. İlçelerde belirlen cadde ve sokaklarda hayata geçirilecek aydınlatmalar için alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Alt yapıda hızlı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, direk kurulumlarını tamamlayarak modern aydınlatma ortamı sağlıyor.