Ordu’da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak için imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma duraklarının montajı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan ‘Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma’ protokolü kapsamında, hükümlüler tarafından üretilen ve Ordu’nun 19 ilçesinde ilçe merkezleri ve birçok kırsal mahallede kurulumu yapılan duraklar hayatı kolaylaştırdı. Proje kapsamında imal edilen bin 500 adet durağın kurulumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesince özellikle ihtiyaç duyulan noktalar temel alınarak yapılan çalışma ile vatandaşlar, ulaşım konforuna duraklardan başlama imkanı elde ederken, hükümlüler de bu sayede üretime kazandırılmış oluyor.

Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı durak birimi ekipleri, durak kurulumlarının yanı sıra levha duraklarda yenileme ve bakım onarım, il genelindeki duraklarda temizlik ve ayrıca durak dubalama ile zemin boyama işlemlerini de sürdürüyor.