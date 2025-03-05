Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası çift şeritli olarak trafiğe kapanan yol, gece boyunca devam eden çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Heyelan bölgesi havadan görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Sayacatürk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, iftar vaktinin de yakın olmasından dolayı karayolunda araç trafiği oluştu. Bu esnada sürücüler bölgede bulunan alternatif bir yol üzerinden ulaşımı sağladı.

Çalışmalar gece saatlerin de devam etti

Gece boyunca ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yoldaki büyük kaya parçaları kaldırılırken, bir yandan çalışma yürütülüyor, bir yandan da belirli aralıklar ile çalışmalar durdurulup, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

"Büyük bir ses çıktı"

Heyelanın iftar vaktine yaklaşık 15 dakika kala meydana geldiğini söyleyen mahalle sakini Aladdin Ay, "Büyük bir ses çıktı, bir baktık ki burası göçmüş, yol kapanmış. İftara da kısa bir süre vardı" dedi.

Öte yandan ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.