Ordu’nun 4 ilçesinde heyelandan dolayı evleri zarar gören 88 hak sahibi aileye konut yapılacağı açıklandı.

Ordu’nun 4 ilçesinde heyelandan dolayı evleri zarar gören 88 hak sahibi aileye konut yapılacağı açıklandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2019 yılı ve öncesinde meydana gelen Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi, Gürgentepe ilçesi Eskiköy Mahallesi ve Ünye ilçesi Göbü Mahallesinde evleri heyelanda zarar gören ailelere toplu konutların yapılacağını duyurdu.

Toplam 88 hak sahibi aile olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Buna göre Aybastı Sağlık Mahallesi’nde 36, Gürgentepe Eskiköy’de 10, Gölköy Sarıca Mahallesi’nde 30 ve Ünye Göbü Mahallesi’nde 12 olmak üzere toplamda 88 hak sahibi vatandaşımıza yeni konut imkanı oldu" dedi.