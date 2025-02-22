Ordu’da meydana gelen heyelan nedeniyle, 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu güzergahı ile ve ilçelere ulaşımı sağlayan yol kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karın erimesi ile birlikte yumuşayan toprak kaydı. İstinat duvarını aşan toprak ve kaya parçaları, 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve Ordu’nun ilçelerine de ulaşımı sağlayan yolu kapattı. Heyelan nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise güvenlik tedbirleri eşliğinde karşı şeritten sağlanıyor.

Heyelan meydana gelen bölgeden yaklaşık 150 metre uzaklıkta evinin olduğunu söyleyen Semih Bayazıt, heyelan haberi üzerine bölgeye geldiğini söyledi. Bayazıt, "Bu önceki yıllara yine uçmuş ve yol kapanmıştı" dedi.

Öte yandan heyelan anı bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.