Ordu’da ’Goalball Kadın ve Erkekler 1. Devre Müsabakaları’ başladı.

Ordu’da ’Goalball Kadın ve Erkekler 1. Devre Müsabakaları’ başladı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Ordu’da düzenlenen Bayanlar 1. Lig, Erkekler 2. Lig Goalball Şampiyonası’nın 1. devre müsabakaları için, Atatürk Spor Salonu’nda açılış seremonisi gerçekleşti. Görme engellilere özgü bir takım sporu olan goalballın Ordu müsabakalarına, 28 takım, 33 ilden 40 hakem ve 283 sporcu katılım sağladı.

Programda konuşan Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir, olimpiyat şampiyonluklarında ikincilik ve üçüncülük derecelerini, dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi dereceleri bulunduran federasyonun goallball sporuna önem verdiğini söyledi. Kandemir, “Çünkü goallball, görme engellilerin oynarken zevk aldığı ve anlayabildiği kendini ifade edebildiği bir branştır. Bu branşın 1’nci devresinin Ordu ilinde düzenlemekte onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kentteki müsabakalara katılmak üzere 28 takımın katılım sağladığını ifade ederek, sporculara başarılar diledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentte spor ve sporculara her zaman destek verdiklerini ve sporu önemseyerek desteklerinin devam edeceğini aktararak, “33 ilden 40 hakem ve 283 sporcuyla Ordumuz sizler ile şenlenecek. Sizin o güzel müsabakalarınızdan bizlerde mutlu olacağız. Sizi ağırlamaktan çok memnunuz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonrasında ise sporcular goalball müsabakası gerçekleştirdi.

Öte yandan müsabakalar, 22 Eylül tarihine kadar devam edecek.