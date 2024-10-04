Ordu’nun Ünye ilçesinde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla emziren anne ve anne adaylarına sütün önemi anlatıldı.

Ünye Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen programda kadınlara, anne sütünün bebek üzerindeki yararları hakkında bilgiler verilerek, çeşitli broşürler dağıtıldı. Programda anne ve anne adaylarına çeşitli konularda bilgilendirmeler de yapıldı.

Hastane bünyesinde kurulan standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında açıklama yapan Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, “Annelere ve ailelere emzirmenin faydalarını hatırlatırken, sağlık profesyonellerimiz de bu süreçte annelere destek olmak için çalışmalar yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF’in de önerdiği üzere, doğumdan sonraki ilk 6 ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesi, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine, hastalıklara karşı korunmasına ve sağlıklı büyümesine katkı sağlıyor. Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerirken, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendiren en doğal beslenme yöntemidir” dedi.

Hafta boyunca hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde eğitimler, seminerler ve bilgilendirici çalışmalar düzenlendiğini belirten Dündar, “Anne sütüyle beslenmenin hem anne hem de bebek için uzun vadeli sağlık yararları olduğu vurgulanırken, annelerin bu süreçte desteklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Yaptığımız çalışmalarla, emzirmenin yaygınlaştırılması ve annelerin bilgilendirilmesi adına önemli bir farkındalık platformu oluşturarak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Hastanemiz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNİCEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları kriterlerini yerine getirdiğinden ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanına sahiptir. Hastane bünyesinde emzirme ve relaktasyon polikliniğimiz faaliyetini sürdürüyor. Burada eğitimli personelimiz anne ve anne adaylarına emzirme ile ilgili gerekli tüm eğitimleri vermektedir” diye konuştu.